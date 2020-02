Justin Bieber esteve recentemente no programa de James Corden, onde aceitou participar no desafio 'Spill Your Guts' - um jogo de verdade ou consequência onde caso não responda às perguntas o convidado tem de comer alimentos muito pouco apetitosos.

Esperma de peixe, pénis de touro e saliva de pássaros estavam entre as iguarias que á estavam a enjoar o artista ainda antes de este ter começado o jogo.

“Justin, tens duas opções. Podes comer o que está à sua frente ou deixar-me cortar o teu bigode", propôs o apresentador, brincado com o visual que Bieber tinha durante as gravações.

Como seria de esperar, a escolha foi uma colherada de iogurte... o que por pouco não corria bem. O polémico cantor quase vomitou ao provar a iguaria.

