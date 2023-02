Arnold Schwarzenegger esteve, alegadamente, envolvido num acidente de carro que aconteceu em Los Angeles.

O ator, de 75 anos, estava a circular no domingo (25 de fevereiro) pela manhã, hora local, quando tudo aconteceu. O conhecido ator de Hollywood terá embatido numa bicicleta, que acabou por cair com o peso do carro.

O acidente foi confirmado por testemunhas que assistiram a tudo.

A pessoa que ia de bicicleta, uma mulher, foi entretanto levada para o hospital para receber os primeiros socorros, ficando com ferimentos ligeiros.

