Arnold Schwarzenegger esteve à conversa com o apresentador Jimmy Kimmel e um dos tópicos foi a experiência como avô. Em agosto do ano passado, o ator, de 73 anos, deu as boas-vindas à neta, Lyla, fruto da relação de Katherine Schwarzenegger com Chris Pratt.

Questionado sobre como foi aumentar a família, Schwarzenegger afirmou que foi "fantástico", mas confessou também que ser avô o fez "sentir velho".

Ainda assim, mostrou-se radiante com a bebé e frisou que "é muito bom ser avô". "Ela é uma linda menina e estou muito orgulhoso da Katherine e do Chris", rematou.

