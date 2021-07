Arnold Schwarzenegger celebrou o 74.º aniversário esta sexta-feira, 30 de julho, e foi homenageado publicamente por dois dos filhos, Katherine Schwarzenegger Pratt e Joseph Baena, nas suas respetivas páginas de Instagram.

"Feliz aniversário, papá", começou por escrever Katherine ao lado de um conjunto de fotografias em que aparece junto do ator.

"Amo-te muito e mal posso esperar para comemorar contigo! Que tenhas o melhor dia de todos", acrescentou.

Por sua vez, Joseph também demonstrou o seu amor pelo pai, tendo partilhado uma fotografia sua com o ator. Veja ambas as publicações abaixo:

Recorde-se que Schwarzenegger tem cinco filhos. Katherine, de 31 anos, Christina, de 29, Patrick, de 27, e Christopher, de 23, são fruto do casamento terminado com Maria Shriver. Joseph, de 23 anos, é fruto da relação com a governanta Mildred Baena.

