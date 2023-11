Ariel Winter tem atualmente 25 anos e ficou internacionalmente conhecida por dar vida a Alex Dunphy na sitcom 'Modern Family'. Em entrevista ao podcast 'Broad Ideas with Rachel Bilson and Olivia Allen', a atriz falou abertamente sobre precisar de tomar medicamentos para a saúde mental.

"Porque é que vou estar aqui a fingir que não preciso de nada? Porque é que vou ficar aqui a fingir que posso viver a minha vida muito bem sem isso, quando não posso? E tantas pessoas que conheço também não podem", questionou.

Ariel frequenta sessões de terapia há uma década e admite que está numa "jornada" com sua saúde mental. "Comecei a fazer terapia quando tinha 15 anos e acho que comecei a tomar remédios provavelmente quando tinha 16 anos. E foi uma jornada muito difícil encontrar os medicamentos certos. Demorou muito tempo", revelou a atriz.

Ariel inicialmente sofreu com a ideia de tomar diferentes tipos de remédios, mas essa questão foi-se esbatendo com o tempo. "No começo eu pensei, 'Uau, tenho que tomar mais de um'. Senti-me estranha e pensei 'Oh não, sinto-me como aquelas senhoras dos remédios, com a minha própria caixinha de comprimidos. Mas com o tempo eu pensei 'Tanto faz, estou a sentir-me melhor'. É o que é. E se eu tiver que juntar alguns [comprimidos] para ser a melhor versão de mim, tudo bem", acrescentou.

