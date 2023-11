Machine Gun Kelly revelou que "odeia estar em público". O rapper, de 33 anos, admitiu que tem alguns problemas com a fama, declarações que surgem no seguimento de ter sido amplamente criticado por uma insólita entrevista que deu durante o Grande Prémio do Brasil no último domingo, dia 5 de novembro.

Em resposta às críticas, Machine Gun Kelly usou o X (antigo Twitter) para explicar o que aconteceu. "A minha ansiedade venceu. Odeio estar em público", partilhou.

O cantor, que foi entrevistado pelo repórter da Sky Sports Martin Brundle, dirigiu uma crítica ao jornalista, que troçou da entrevista. "A minha onda é 'a pior' como? Porque alguém colocou um microfone na minha cara essencialmente forçando-me a fazer uma entrevista aleatória quando eu estava apenas a tentar aproveitar um evento? Porque os motores dos carros estavam tão barulhentos que eu não conseguia ouvi-lo? Por favor, explica-me porque é que eu sou o pior'", afirmou MGK.

De salientar que durante a entrevista, o artista foi questionado sobre a sua carreira musical e os seus planos futuros e deu uma resposta que ninguém esperaria. "Hum... a minha carreira... não penso na minha carreira. Não penso nisso", afirmou.

Interrogado sobre o negócio que é a Fórmula 1, MGK disse: "Os negócios são ótimos. Está barulhento, a tua vida está em jogo, isso é emocionante", acrescentou.