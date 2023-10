Ariana Grande e Dalton Gomez finalizaram o seu processo de divórcio, adianta a revista People.

A cantora, que assinou um acordo pré-nupcial com Dalton, irá pagar-lhe cerca de 1.250 milhões de dólares (1.179 milhões de euros), conforme destaca o TMZ.

Ainda segundo os termos do acordo, o agente imobiliário receberá igualmente os lucros da venda da casa em que morava em Los Angeles. Ariana também pagará as despesas com os advogados.

Recorde-se que Grande, de 30 anos, e Gomez, de 28, deram o nó em maio de 2021.

A artista está agora a namorar com Ethan Slater, estrela quem com contracenou no espetáculo 'Wicked'.

