Em homenagem ao príncipe Filipe, foi partilhada esta quarta-feira uma fotografia do duque de Edimburgo com os bisnetos que deixou notório o seu lado mais dócil e afetuoso. Contudo, a ausência de Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, está a gerar burburinho nas redes sociais.

Mas a explicação é simples: A dita imagem foi registada por Kate Middleton à data de 2018, quando o menino ainda não era nascido.

Os duques de Sussex subiram ao altar nesse ano e foram pais a 6 de maio de 2019. Estão agora a aguardar a chegada do segundo bebé, que será uma menina.

