Carolina Deslandes partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que a deixou de coração cheio. No mesmo, o seu filho mais velho, Santiago, aparece a receber uma série de presentes que a artista lhe comprou, todos com o tema de unicórnios.

"Aqui não há de menino ou de menina, nem se deixa de dar o que quer que seja", começa por referir a cantora, notando desta forma que para si tal distinção não faz sentido.

"Aqui o mundo é à escala do que se sonha e só. O meu mais velho, louco por unicórnios e pelo 'My little ponny' não podia ter ficado mais feliz", sublinha.

No fim da mensagem, Deslandes revelou-se "grata" por momentos como este. Ora veja:

