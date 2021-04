O baby boom continua a crescer no mundo dos famosos. Foi a vez da apresentadora Rachel Riley anunciar que se prepara para dar as boas-vindas ao segundo bebé.

A notícia foi dada na manhã desta quarta-feira, dia 14, com uma divertida fotografia em que a comunicadora aparece em estúdio, junto de um painel com as letras que compõem a palavra fertilidade.

A britânica, de 35 anos, é já mãe de uma menina, Maven, de 15 meses, que nasceu do casamento com Pasha Kovalev. O bebé vai juntar-se à família este outono.

