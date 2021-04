Sara Matos voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde exibe a sua barriguinha de grávida.

A imagem da atriz, que aguarda a chegada do primeiro filho, foi captada após mais um treino concluído no Centro Pré e Pós-Parto.

Mas também um dos grandes amigos de Sara, Rubinho Correia, mostrou uma nova imagem da barriguinha, desta vez com a atriz a posar em biquíni.

Recorde-se que o bebé de Sara Matos resulta da sua relação de longa data com Pedro Teixeira. Para o ator este será o segundo filho, que vem juntar-se a Maria, de 11 anos, fruto do namoro com Cláudia Vieira.

