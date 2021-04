Sara Matos está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira. Apesar da barriguinha ainda não se notar muito, a verdade é que os atores têm vivido esta fase de forma intensa e com uma enorme alegria.

Ainda este sábado, dia 11, por exemplo, a atriz partilhou um bonito retrato no qual Pedro Teixeira aparece a dar-lhe uma beijinho na barriga, imagem que enterneceu os seguidores.

"Estou apaixonada", escreveu a artista na legenda da publicação.

Recorde-se que este será o segundo filho de Pedro. O ator já é pai de Maria, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.

Leia Também: Grávida, Sara Matos dá provas da sua flexibilidade no ioga