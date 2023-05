Hannah Waddingham já era muito popular mas tornou-se ainda mais depois de ter apresentado a edição de 2023 da Eurovisão, que decorreu em Liverpool, no Reino Unido.

Embora tivesse participado em projetos de enorme sucesso, dos quais se destacam as séries 'Ted Lasso' e 'Game of Thrones', a vida e o percurso de Hannah despertam agora ainda mais interesse, o que motivou precisamente uma entrevista ao The Mirror.

Nessa conversa, a artista, de 48 anos, revelou que foi assediada por alguns hóspedes do hotel onde se encontrava para as gravações da comédia 'Benidorm', em Espanha, e contou os detalhes.

"Nunca tinha sido apalpada na minha vida, mas eles apalparam-me três vezes numa semana. Para entrar nas gravações tive de andar pelo hotel vestida de Tonya com um biquíni reduzido e saltos altos, com pessoas a olhar para mim de boca aberta e muitos apalpadores", contou.

"Tive que evitar fazer o que faria instintivamente: partir-lhes a cara, porque estava a trabalhar", revelou ainda, mostrando-se indignada com o que aconteceu.

Leia Também: Johnny Depp gabou-se de ter dentes "podres" e "muitas cáries"