Johnny Depp tem dado que falar nas últimas horas, nas redes sociais, por terem sido destacadas fotografias onde o mesmo surge com os dentes aparentemente "podres" e amarelados.

O Page Six aproveitou a ocasião para recordar que em 1995, a propósito de uma entrevista à revista Premiere, o ator chegou a gabar-se de ter "cáries" e dentes "podres".

"Eu tenho um monte de cáries. Fiz uma desvitalização há oito anos que ficou inacabada. É como um pequeno toco podre", disse, na altura.

À época com 31 anos, Depp sublinhou que gostava do seu sorriso imperfeito e explicou porquê: "É como quando os índios faziam algo com miçangas, eles sempre deixavam imperfeições. Tenho orgulho disso".

Por fim, o ator, que agora tem 59 anos, disse ainda ficava "louco" ao ver "pessoas com dentes perfeitos". "Preferia engolir uma carraça a tê-los [aos dentes] assim", acrescentou.

