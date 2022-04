James Corden, que assumiu o programa de Craig Ferguson em março de 2015, está de saída do 'The Late Late Show'. De acordo com a imprensa internacional, o apresentador deverá sair em 2023.

"Foi uma decisão muito difícil porque estou muito orgulhoso do programa", disse à Deadline, que foi quem deu a notícia em primeira mão.

"Estou emocionado por prolongar [por mais um ano]. Sempre o quis fazer durante cinco anos e depois abandonar, mas permaneci no programa. Tenho pensado nisso há muito tempo, e se haverá mais alguma aventura", acrescentou.

Por sua vez, George Cheeks, presidente e CEO do canal de televisão norte-americano, destacou: "Há sete anos, o James Corden veio para os Estados Unidos e apanhou a televisão de surpresa, com uma muita criatividade e mudanças cómicas que ressoaram de uma maneira importante nos telespectadores em direto e online. O James realmente reinventou muitos elementos do formato noturno".

