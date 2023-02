"Esta foto assinala o meu último programa na RTP", foi desta forma que Idevor Mendonça deu início a um desabafo através do qual comunicou publicamente, através das redes sociais, a sua saída da RTP1.

"Hoje despeço-me daquela que foi a minha casa durante mais de 6 anos. Anos esses que passaram a correr. Um local onde cresci e evoluí profissional e pessoalmente", realçou, lembrando que "foram inúmeros os projetos e muitas horas de emissão" em que teve oportunidade de estar ao lado de figuras que sempre admirou.

"Percorri o país todos os dias com a 'Praça da Alegria' e todos os domingos fomos os filhos rebeldes com o 'Faz Faísca', sem esquecer os fins de semana descentralizados a conhecer o nosso país com o 'Aqui Portugal'", acrescentou.

Por fim, o comunicador agradeceu "a todos os profissionais à frente e atrás das câmaras" com quem partilhou "esta aventura" e prometeu que irá agora dedicar-se a "novos desafios".

