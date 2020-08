Poucas horas depois de ter sido coroada vencedora do programa 'Big Brother', Soraia marcou presença no Diário do reality show para uma entrevista intimista conduzida por Mafalda de Castro.

E foi precisamente nesta entrevista que a vencedora do reality show revelou que não voltará para Londres, país onde vivia, por ter decidido ficar a viver em Portugal.

"Já mudei de país, porque quero ficar aqui. Apesar de adorar muito Londres, mas é o meu Portugal", disse.

Apesar de adorar o trabalho como professora assistente de crianças como necessidades especiais, Soraia quer agora lutar pelo seu sonho de ser apresentadora de televisão.

