Usher prepara-se para ser pai pela terceira vez. O bebé que está a caminho resulta do romance do músico, de 41 anos, com a namorada Jenn Goicoechea, de 36, e é o primeiro filho em comum entre o casal.

O casal está "emocionado e muito animado", garante a Us Weekly.

A notícia chega pouco antes de Usher e Jenn celebrarem o primeiro aniversário de namoro.

O bebé junta-se aos dois primeiros filhos do músico: Usher, de 12 anos, e Naviyd, de 11, ambos fruto do antigo relacionamento com Tameka Foster.

