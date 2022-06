Anitta vai fazer uma festa para comemorar as boas notícias que recebeu no que diz respeito à saúde do pai.

Nas stories da sua página de Instagram, a cantora publicou um vídeo onde faz o convite. "Decidimos aqui que vamos fazer a festa junina amanhã [8 de junho], improvisada, para comemorar. Quem estava convidado me diga aqui no Whatsapp que falo com vocês. Quem for meu amigo de verdade e quiser aparecer, vem, e traz alguns quitutes, comida típica, porque não vou ter tempo de resolver, bebida também", disse.

"A animação vai estar aí, a alegria vai estar aí. Vamos comemorar porque depois vou viajar e não vou ter tempo de fazer festa junina, e todos os anos tem que ter. Só vem! Se não me conheces não venhas porque vais ficar à porta, vou-te expulsar daqui", completou. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o pai de Anitta sofreu um AVC e foi depois diagnosticado com um tumor no pulmão. Entretanto, Mauro Machado foi operado e a cirurgia correu bem.

