Os últimos dias foram uma verdadeira montanha-russa de emoções para Anitta. O pai da cantora sofreu um AVC, condição que o levou imediatamente ao hospital.

"Acabou! Na semana passada fui apanhada com a única coisa capaz de me abalar. A minha família. O meu pai (o meu melhor amigo) teve um AVC repentino no início da semana, aconteceu tudo muito rápido", começa por explicar numa publicação do Instagram.

Entretanto, Anitta conta que a médica decidiu fazer exames gerais por precaução, sendo que os resultados dos mesmos mostraram que o pai tinha um tumor no pulmão. “Avançamos rápido, ela marcou uma cirurgia em dois dias e o milagre aconteceu tão rápido”, descreve.

A estrela garante que o tumor foi totalmente removido e que o pai foi considerado "curado a 100%". "Nunca me senti tão triste… mas agora… nunca me senti tão feliz. Tanto apoio. Eternamente grata", completa.

