Kim Kardashian foi vista, esta segunda-feira, com a aliança de casamento, momentos antes de começarem a surgir as notícias sobre o divórcio de Kanye West. No entanto, parece que, afinal, a celebridade tem deixado o anel de lado.

Como destaca a revista People, Kim tem usado com menos frequência a aliança quando posa para as redes sociais, perante a decisão que tomou de começar a preparar a oficialização da separação do rapper.

Gesto que tem sido destacado desde dezembro. Ainda no dia 17 desse mês, tirou uma selfie com a mulher amiga, La La Anthony, onde aparece sem o anel.

Durante o encontro com a família para celebrar a época festiva, a aliança também parece ter ficado de fora. Veja tudo nas publicações abaixo:

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West estão separados de vez

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West: A discussão que ditou o fim do casamento