Sophie Turner vive uma fase muito feliz da sua vida. A atriz, segundo consta, está grávida pela primeira vez fruto do seu casamento com o cantor Joe Jonas. Apesar da gestação já ser dada como certa pela imprensa internacional, a verdade é que nenhum dos membros do casal confirmou a notícia.

Aliás, os dois fazem questão de se manter bastante discretos quanto ao assunto.

Ora, num dos últimos momentos que Sophie foi 'apanhada' pelos paparazzi, a artista surgiu com um vestido largo de forma a não se notar a 'barriguinha'.

"A Sophie tem escolhido cuidadosamente as roupas dela para usar nas passadeiras vermelhas e fora delas, de forma a adaptar-se às mudanças do corpo", revelou uma fonte anteriormente.

Leia Também: Bebé de Sophie Turner deverá nascer "no verão"