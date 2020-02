Os fãs do casal Sophie Turner e Joe Jonas foram surpreendidos com a grande novidade da gravidez da atriz. Uma informação que ainda não foi confirmada publicamente pelo casal, mas que já está quase como garantida para a imprensa internacional, que conversou com fontes próximas de ambos.

E depois do anúncio, sabe-se agora que o bebé deverá nascer "a meio do verão", como revelou uma fonte à revista Us Weekly.

Recorde-se que Sophie e Joe casaram-se em maio do ano passado.

