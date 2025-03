O casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry está bem e recomenda-se. Quem o garantiu foi a própria duquesa de Sussex numa entrevista que deu à revista People.

"O meu marido conheceu-me quando eu tinha o 'The Tig' [blogue de lifestyle] e [agora] reparo no brilho nos olhos dele quando me vê a fazer aquilo que eu fazia no início", afirmou.

"É quase como se estivéssemos num período de lua de mel novamente, porque é exatamente como no início quando ele me via a rabiscar, a fazer as newsletters, a editar conteúdos, a reparar em todos os detalhes", continuou.

"Tem sido divertido. Isto é que eu sempre fui", garantiu.

Meghan Markle teve de acabar com o seu blogue na altura em que o relacionamento com o príncipe Harry se tornou público. "Adorava o The Tig, mas amo mais o meu marido, certamente", notou. "Essa foi a escolha que fiz na altura e não a mudaria por um segundo", concluiu.