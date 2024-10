A atriz doou todo o dinheiro que recebeu com a realização do filme 'Woman of The Hour' a associações sem fins lucrativos que ajudam vítimas de violência doméstica.

Anna Kendrick interpreta a protagonista Sheryl Bradshaw no filme da Netflix, 'Woman of The Hour', ao lado de Daniel Zovatto, que interpreta o 'serial killer' Rodney Alcala. 'Woman of The Hour' rendeu 11 milhões de dólares. Anna Kendrick, enquanto realizadora do filme, admitiu sentir-se "nojenta" ao perceber que aquele dinheiro "lhe iria parar às mãos". "Este nunca foi um empreendimento lucrativo para mim", explicou a atriz no recente episódio do podcast 'Crime Junkie'. Anna rematou ainda que nunca pensou no dinheiro que o filme poderia render até pouco antes da sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto. "Eventualmente, a Netflix comprou o filme. Mas foi só na semana antes do festival que eu pensei: 'Ó, o filme vai dar dinheiro'", recordou na mesma conversa. "E eu senti-me mal com isso". O dinheiro arrecadado foi para a 'Rape, Abuse & Incest National Network' (RAINN) e para o National Centre for Victims of Violent Crime, duas das maiores organizações americanas sem fins lucrativos antiagressão sexual. "Era o mínimo que eu poderia fazer", concluiu. Leia Também: Anna Kendrick revela que esteve numa relação abusiva durante sete anos