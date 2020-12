Tiago Ramos fez questão de responder a um comentário negativo de um seguidor da sua conta de Instagram. Depois de ter sido noticiado que o modelo tinha reatado o relacionamento com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, este foi acusado de "prostituição" e de se aproveitar do dinheiro do jogador.

"Eu não sou garoto de programa [prostituto]. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros. Você não tem ideia o quanto é mau ler um comentário como esse. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas você precisa ser internado com esse pensamento. Me deixa em paz, eu não posso mudar meu rosto nem meu corpo, só minha mente", esgrimou o manequim.

Importa notar que de acordo com as mais recentes notícias Tiago estava a passar por sérios problemas a nível mental.

