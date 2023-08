Betão confirmou esta quinta-feira, dia 3 de agosto, o grave acidente que sofreu durante uma atuação nas festas de S. Tiago, em Carapeços, Barcelos, e que o deixou sem um dedo.

O animador do 'Preço Certo' escorregou no palco e ficou com a aliança presa a um ferro, infelicidade que Betão detalhou numa nova publicação feita nas redes sociais.

"Sofri um acidente e perdi o meu dedo anelar. Infelizmente é verdade", começou por dizer, agradecendo de seguida por todas mensagens de apoio recebidas, que diz serem "importantes para a recuperação".

"Eu estou bem, graças a Deus. Tenho tido menos dores que o normal. Pelo que percebi, é um tipo de intervenção que gera muitas dores no pós-operatório, mas eu tenho tido algumas dores mas não tão fortes. Tenho a certeza que é devido ao vosso carinho", disse ainda Betão, grato pelo apoio de todos.

Por fim, o animador salientou uma curiosidade: "Não é que é mesmo verdade que sentimos comichão no dedo que não está lá? É mesmo verdade".

