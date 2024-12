Danny Pintauro foi submetido a uma cirurgia de urgência depois de ter tido um acidente de scooter.

Este domingo, 1 de dezembro, a estrela da sitcom 'Who's The Boss' revelou que o acidente aconteceu na semana passada, no Dia de Ação de Graças, quando a via em que circulava "ficou bloqueada de repente por cones".

"Fui forçado a escolher entre uma carrinha e um poste", afirmou, mostrando-se no hospital. "Os postes magoam! Fiquei com um corte terrível no braço e estava convencido de que o tinha partido. No dia a seguir estava melhor, por isso não me preocupei muito", realça.

Contudo, no dia 30, começou a sentir dores no peito, estômago e ombros, acrescentando que a dor piorou de tal maneira que "mal conseguia respirar".

Depois de ser avaliado pelos médicos ficou a saber que estava com uma infeção na corrente sanguínea, devido a uma rutura na mucosa do estômago.

"Foi a dor mais excruciante que senti na minha vida. Tive de fazer uma cirurgia de urgência para corrigirem a rutura", deu conta, notando que a intervenção "correu bem".

"Eles disseram que se tivesse esperado mais podia ter morrido. O meu corpo é me disse que havia alguma coisa de errado", completou.

