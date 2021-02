De luto com a morte do pai, que perdeu a vida este fim de semana, Leonor Poeiras recorreu às redes sociais para agradecer a onda de carinho que recebeu após ter dado a notícia.

"Quando em menos de um ano as bases que estruturam a tua vida e os teus sonhos caem, ganhas a certeza que o futuro só pode ser cor de rosa. Muito obrigada por todas as mensagens gentis que recebi nos últimos dias, meses, no último ano inteiro. Seguimos em frente, sempre juntos", escreveu numa publicação realizada na noite desta segunda-feira.

Figuras públicas como Catarina Furtado, Sofia Cerveira e Heitor Lourenço não ficaram indiferentes às palavras de Leonor Poeiras e recorreram à caixa de comentários para demonstrar empatia nesta fase delicada.

