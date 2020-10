Depois de ter sofrido com a morte do pai, no início do ano, Pedro Neves volta a viver uma fase menos boa com o regresso ao IPO, no Porto. Desta vez, a acompanhar a mulher, Ana Oliveira, como o próprio humorista decidiu contar aos seguidores no Facebook, esta sexta-feira.

"Entrei cá pela primeira vez em 2016! Triste pelos motivos que cá me trouxeram, mas confiante de que estávamos numa das melhores instituições do nosso país. Quem acompanha também vive a doença e também a sente, ainda que de outra forma. Foi assim com o meu pai e tem sido assim com a Ana", começou por escrever.

"Não vinha cá desde o dia 07 de janeiro, aquando do último suspiro do meu pai e da extraordinária dignidade que esta casa deu aos seus últimos momentos de vida! Hoje regresso com a Ana, sem entrar no edifício com ela (que as regras não permitem)! Mais um momento determinante nesta NOSSA caminhada! Mais um dia de estabelecimento de novos objetivos; num dia de sol, bonito, de temperatura agradável", acrescentou, mostrando-se confiante nesta fase difícil.

"Com a certeza de que, com o nascimento de um novo dia, há um mundo de oportunidades a acontecer! Estará tudo como tiver de estar e nós estaremos SEMPRE preparados para o que a vida nos propuser! Bom dia", rematou.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores, que fizeram questão de deixar algumas mensagens carinhosas.

