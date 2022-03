Anitta completou 29 anos esta quarta-feira, 30 de março, e assinalou a data nas redes sociais com uma reflexão.

Depois de ter partilhado uma série de memórias, a artista voltou a partilhar alguns registos da sua infância e início de carreira para constatar que "o seu interior continua o mesmo".

"Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções, o meu interior continua o mesmo. Consigo ver através de todas as fotografias que estão a partilhar para me desejar feliz aniversário que a minha alma mantém todas as coisas importantes desde que era criança", começou por escrever.

E realçou: "Este é o aniversário mais feliz da minha vida. Nunca me senti tão amada, tão completa, tão satisfeita, tão feliz. Obrigada a todos os que me mostraram isso hoje".

A artista frisou ainda que cedo garantiu à família que um dia viria a marcar a diferença no mundo e que todo o sucesso que está a viver atualmente era um sonho de criança. "Obrigada Universo. Ele sempre traz para ti aquilo que manifestas", rematou.

