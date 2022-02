As últimas semanas foram de trabalho intenso para Cristina Ferreira. Para além do 'Big Brother Famosos', a apresentadora tem entre mãos diversos projetos que lhe ocuparam a agenda.

Agora, mais descansada - embora uma nova edição do reality show da TVI tenha estrado este domingo, 27 de fevereiro - a comunicadora encontra-se a desfrutar de umas merecidas férias.

"Depois de um mês cheio de trabalho, sem dias de folga, era só isto. No melhor sítio do mundo", afirmou numa publicação no Instagram.

Ora veja:

