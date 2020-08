Catarina Furtado teve de se deslocar a um hospital, na semana passada, para acompanhar a mãe a uma consulta. Um momento que a apresentadora destacou no Instagram, onde fez questão de elogiar o trabalho dos profissionais de saúde.

"Estes tempos dão muito que pensar... e se há conclusão que se tira desta pandemia, é de que temos de valorizar muitíssimo a nossa liberdade e a nossa capacidade de desenvolver a empatia para podermos ser mais úteis uns para os outros", começou por escrever.

"Esta semana levei a minha mãe a uma consulta a um hospital e percebi a pressão psicológica que todas as pessoas que trabalham na área da saúde sofrem para manter o sistema vivo (público e privado) com as inevitáveis mas terríveis adaptações. Só lhes podemos agradecer, valorizando o trabalho com um gigante abraço virtual", disse.

