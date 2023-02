Depois de mais de uma semana internado e de ter sido submetido a uma operação, o cavaleiro tauromáquico Marcos Tenório Bastinhas está "de regresso a casa".

O marido de Dália Madruga recorreu às suas redes sociais na quinta-feira, 23 de fevereiro, para partilhar a novidade e agradecer a onda de carinho que tem vindo a receber desde que a 13 de fevereiro revelou estar no hospital devido a "uma crise muito forte de sinusite".

"Extremamente sensibilizado por todas as vossas palavras, pergunto a mim próprio se serei merecedor de tamanha demonstração de amor e carinho, obrigado do coração mesmo. Tudo o que poderei fazer por vocês será sempre pouco comparado ao que vocês me dão. Agora é repouso para recuperar bem e voltar em grande", completou.

