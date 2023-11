Depois de Pedro Fernandes ter sido a escolha do chef Ljubomir Stanisic para deixar o 'Hell's Kitchen Famosos' na noite de domingo, dia 26 de novembro, Cláudia Semedo decidiu abandonar o programa. O motivo? Compromissos profissionais.

"Há muitos atores que trabalham em restaurantes e a vida de um ator é imprevisível. Muitas vezes eles têm de pedir folgas para ir a audições e coisas inadiáveis e muito importantes. Hoje, como não me sinto capaz de lhe pedir uma folga porque não posso vir na próxima semana, vou dar uma folga a toda a gente e não há ninguém a sair. Saio eu, chef, pode ser? Eu amo estar aqui na cozinha, mas a minha vida profissional chama-me para um compromisso inadiável. Volto no final para ajudar no que for preciso, para comer o que for preciso", disse a atriz depois de ter pedido para ir dar um abraço ao chef.

Ljubomir Stanisic não voltou atrás com a decisão e Pedro Fernandes acabou por também abandonar o programa. Além disso, o chef não deixou de se mostrar triste com a decisão de Cláudia Semedo, tendo-lhe tecido rasgados elogios. "Para mim és a maior guerreira. [...] És, garantidamente, a minha finalista", disse. Um momento emotivo que fechou a emissão.

Assim sendo, o 'Hell's Kitchen Famosos' ficou sem dois concorrentes no domingo, 26 de novembro. Após a saída de Pedro Fernandes e Cláudia Semedo, ficam agora no programa Ana Marta Ferreira, Luísa Villar, Lourenço Ortigão, Diogo Amaral e Luís Lourenço.

