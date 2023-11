O 'Hell's Kitchen - Famosos', da SIC, ficou sem mais uma cara conhecida. Na noite de domingo, dia 26 de novembro, Pedro Fernandes foi o escolhido pelo chef Ljubomir Stanisic para dizer adeus ao programa.

"Não é um dia de derrotas. Para mim, hoje é um dia de vencedores, de grandes vitórias e de alegrias. Teres chegado até aqui é uma grande alegria. Acho que superaste todas as minhas expectativas até hoje. Nunca pensei, nem imaginei, ter-te aqui. Na oitava semana estares aqui connosco para mim era impossível! Acho que nem tu próprio esperavas isso", comentou Ljubomir Stanisic na hora de se despedir de Pedro Fernandes.

"O mundo não esperava isto! Já fiz aqui o meu discurso de despedida há duas semanas, basicamente. Disse quase tudo. Mas acho que se tivesse saído há duas semanas, não ia sair com o sentimento que saio hoje, que é o sentimento de grande felicidade. Porque as pessoas que ficam aqui, estas seis pessoas, são todas melhores do que eu na cozinha", destacou o artista.

De recordar que há duas semanas os nomeados eram Pedro Fernandes e Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'. Na altura quem deixou o programa foi a influencer.

Leia Também: No adeus ao 'Hell's Kitchen Famosos', Pedro Granger deixa "cantiga"

Leia Também: Ljubomir Stanisic expulsa mais um famoso do 'Hell's Kitchen'