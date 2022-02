Bruno de Carvalho foi expulso do 'Big Brother Famosos' por votação do público na noite em que tomou conhecimento de que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma denúncia ao Ministério Público (MP) pelo seu "comportamento ameaçador" com Liliana Almeida, namorada, dentro do reality show.

Apesar de ter mantido uma postura calma no decorrer da gala e ter abandonado o jogo de semblante triste, mostrando-se várias vezes de lágrimas nos olhos no decorrer da emissão, o antigo presidente do Sporting parece não ter conseguido manter a tranquilidade quando chegou a casa.

Bruno de Carvalho regressou às redes sociais - às contas que até aqui eram conhecidas como oficiais - horas depois e manteve-se ativo durante toda a madrugada.

Na sua conta oficial de Instagram, o empresário partilhou uma fotografia de Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce', e de Flávio Furtado dirigindo insultos aos comentadores.

"Piporca e Flávio vão para a p***, com todo o meu amor", atirou.

© Reprodução Instagram/ Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho manteve-se ativo também no Twitter, onde dirigiu as suas críticas a Liliana Almeida. O empresário parece ter ficado magoado com o facto de a namorada não ter abandonado o jogo imediatamente após a sua expulsão.

"Sim... Estou em casa sozinho, com uma acusação gravíssima. E sim... Estou a beber e depois? Prefiro isso a estar a ser manipulado por um big ou ser uma piporca", escreve.

"Alguma vez eu ficava a dormir longe de quem está acusado de violência?", questiona ainda, referindo-se ao facto de Liliana ter sido convidada a esperar por segunda-feira para decidir se abandonaria ou não o jogo. A cantora manifestou a sua vontade de sair logo após a expulsão de Bruno, mas foi convidada a refletir.

As mensagens partilhadas no Twitter continuaram e as acusações dirigiram-se em seguida à produção do formato. "Caro Sr. Big, eu vou dizer porque a Liliana não saiu! É melhor pensar duas vezes", escreve, sem explicar o motivo das suas afirmações.

Por fim, na sua última mensagem, Bruno de Carvalho agradece o apoio que afirma estar a receber de quem está solidário consigo.

"Obrigado pelas milhares de mensagens... sobretudo senhoras. Parece que quase ninguém viu violência, mas apenas um Homem 100% apaixonado!!! Adoro", afiança.

Leia Também: Após expulsão de Bruno de Carvalho, Liliana quer desistir do Big Brother