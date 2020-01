O ator australiano Tom Long, conhecido pelo seu papel na série 'SeaChange' e ainda pelo filme 'The Dish', morreu aos 51 anos de idade, adianta o The Guardian. Conforme nota a publicação, o artista perdeu a vida na sequência de uma encefalite no passado sábado, dia 4.

A tragédia aconteceu pouco tempo depois de Tom ter entrado em remissão na luta contra um cancro, nomeadamente, um mieloma múltiplo, contra o qual batalhou durante sete anos.

Nascido em Boston, Massachusetts, com pais australianos, Tom frequentou a National Institute of Dramatic Arts. A sua estreia em televisão foi em 1992.

A esposa Rebecca Fleming, assim como amigos e colegas, já lamentaram a perda.

Segundo a rede hospitalar da CUF a "encefalite corresponde a uma irritação e inchaço (inflamação) do cérebro, quase sempre causada por uma infeção. Trata-se de uma condição rara, mais comum no primeiro ano de vida, e cuja incidência diminui com a idade. As formas mais graves ocorrem no adulto jovem e no adulto idoso".

