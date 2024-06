"Diretamente de Paris para a Beira Baixa". Foi com estas palavras que Rita Pereira começou a publicação que fez no Instagram para revelar que já está em Portugal.

A atriz foi visitar a terra dos avós com a família, isto depois de ter estado na antestreia de 'House of the Dragon'.

"Viemos visitar a terra dos avós e aproveitámos para conhecer outras aldeias, vilas e cidades ao redor. Caso gostem de pintura e cerâmica aconselho visitarem o museu Cargaleiro em Castelo Branco", acrescentou na mesma publicação, onde mostra algumas imagens.

Veja ainda na galeria algumas fotografias que a atriz publicou nas stories da rede social.

Leia Também: Rita Pereira em antestreia de 'House of the Dragon' em Paris