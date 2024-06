Rita Pereira marcou presença na antestreia de 'House of the Dragon', que decorreu esta quinta-feira, dia 6 de junho, em Paris.

A atriz escolheu para a ocasião um look preto, composto por um vestido com uma (enorme) fenda até à cintura, decotado, com renda e alguma transparência.

"Aquele 'red carpet' internacional em que fui mesmo com a atitude de Queen Rhaenyra Targaryen, porque se tens a honra de ser convidada para ver a ante estreia da 2.ª temporada de 'House of the Dragon', então é para entregar tudo. É só verem o meu vídeo no dragão", disse na legenda das imagens que destacou na sua página de Instagram.

Veja na galeria algumas fotografias da atriz portuguesa na passadeira vermelha do evento.