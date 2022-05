Depois de ter contado que o filho mais novo, Francisco, nasceu um dia depois do filho mais velho, Tomás, ter sido operado, a apresentadora recebeu uma 'onda' de carinho.

"Obrigada por tantas palavras bonitas. Fiz esta partilha como parte de um processo de reconciliação. Sou o verdadeiro significado da expressão 'control freak' e por mais que a vida me mostre uma e outra vez que controlamos muito pouco, a minha ingenuidade leva sempre a melhor", disse numa nova publicação que fez na sua página de Instagram.

"Foi graças a uma rede de pessoas, a nossa família, a enfermeira Raquel que me recebeu nas urgências, coincidência a mesma que me tinha recebido três das antes nas mesmas urgências com uma virose horrível, a minha obstetra que me deu todo o colo que precisava, que esses dias passaram com menor impacto. Todos juntos somos sempre mais fortes", acrescentou.

"Obrigada, mais uma vez, por tanta empatia na minha partilha. Vou ler todos os comentários", completou.

© Instagram

