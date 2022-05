Um dia antes de o filho mais novo, Francisco Xavier, completar dois meses de vida, Inês Folque decidiu pela primeira vez contar a experiência marcante que viveu no parto do menino.

"Amanhã o Francisco faz dois meses e ainda me emociono quando falo sobre o parto. Um assunto sensível para mim, ainda com muito por resolver cá dentro", começa por lembrar.

Francisco nasceu a 1 de abril, um dia depois de o irmão mais velho, de apenas dois anos, ter sido operado.

"Quinta-feira de manhã, 31 de Março, depois de uma noite cheia de desconfortos comecei com contrações. Nessa mesma quinta-feira o Tomás era operado em Cascais (tubinhos nos ouvidos e mais umas coisas). Como não tinha dilatação, decidi em consenso com a minha obstetra não adiar a operação dele e deixar ver qual a evolução das contrações", recorda, explicando que passou o dia "em trabalho de parto, a acompanhar a operação do Tomás".

"Foi a primeira vez que lidei com este amor que se divide e multiplica ao mesmo tempo - por um lado a fragilidade e vulnerabilidade num dia que teve um caminho tão intenso até lá chegarmos e a importância de estar ao pé do Tomás para todas as vezes que chamasse mãe, por outro preparar física e emocionalmente a chegada do meu segundo filho. De todos os dias que imaginei que ele quisesse nascer, pedi muito para não ser aquele", conta.

Ao fim do dia, Inês deixou Tomás "a dormir nos braços" do pai e rumou à maternidade: "Assim foi, depois de um dia que nunca esquecerei, com demasiadas emoções, já com contrações certinhas, fui com a minha mãe para a maternidade para receber este pequenino".

Na madrugada de sexta feira nasceu o Francisco, "no dia que quis, da maneira que quis", e com o pai a acompanhar o parto "ao vivo", através de videochamada, "sem deixar de garantir todo apoio no pós-operatório do Tomás estando sempre ao lado dele".

Para registo futuro ficou a fotografia que Inês juntou ao seu desabafo, um frame do vídeo "que a querida enfermeira Patrícia - da urgência dos Lusíadas - fez por iniciativa própria", para tornar este "momento uma partilha de família muito especial".

