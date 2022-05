Esta quarta-feira, 11 de maio, foi dia de festa em casa de Inês Folque. O marido da atriz, Gonçalo Ribeiro Telles, celebrou 39 anos e a data não passou em branco nas redes sociais.

Inês Folque partilhou uma série de fotografias que marcaram o dia especial, nomeadamente do momento em que o marido soprou as velas na companhia da atriz e dos filhos do casal - Tomás, de dois anos, e Francisco, de um mês.

"Parabéns, meu amor", lê-se na legenda de uma das imagens.

Espreite na galeria.

Leia Também: Inês Folque assinala primeiro mês do bebé Francisco Xavier