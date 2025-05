"O dia de ontem foi um caos": estas foram as primeiras palavras que Carolina Pinto escreveu numa partilha que fez este sábado, dia 31, na sua página de Instagram.

Sem especificar o que aconteceu, a influenciadora digital aproveitou para deixar uma bonita dedicatória a Marco Costa, de quem está noiva.

"Mas no meio do caos tenho um companheiro que não me larga. Obrigada por estares comigo sempre! Obrigada por seres amor, por seres casa, obrigada por seres tu", completou.



© Instagram/Carolina Pinto

Note-se que em comum o casal tem uma filha, a pequena Maria Emília. Carolina é também mãe de Vicente, fruto de um anterior relacionamento.

