Depois da separação de Nataly Mega, com quem manteve uma relação durante oito anos, Fábio Porchat já encontrou novamente o amor.

A informação é avançada pelo Notícias da TV e reforçada pelo jornalista Leo Dias.

Segundo a imprensa brasileira, Porchat estará a namorar com Priscila Castello Branco, que conheceu durante as gravações do reality show 'Futuro Ex Porta', do canal Porta dos Fundos.

Priscila foi uma das selecionadas para participar. Para além de atriz, esta também é guionista e já fez participações em novelas como 'Deus, Salve o Rei', da Globo.

