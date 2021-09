Marta Faial viveu um dia muito especial esta quinta-feira, dia 2 de setembro. A atriz completou 36 anos de vida e foi o primeiro aniversário vivido com as filhas gémeas.

Um dia cheio de carinhosas mensagens, que fez questão de agradecer numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"36. Obrigada por todas as mensagens e por todo o carinho! Sou uma sortuda por ter as pessoas que tenho na minha vida. Entre elas colegas, os meus amigos, a minha querida família, o meu amor, as minhas filhas... Amor é a palavra do dia", disse.

