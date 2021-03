Dias depois de ter deixado a SIC e de ter sido confirmado como novo rosto da TVI, torna-se conhecida a data em que Zé Lopes vai estrear-se no canal de Queluz de Baixo.

O antigo comentador do programa 'Passadeira Vermelha, da SIC Caras, fará parte do elenco fixo do programa 'Somos Portugal' e estreia-se já este domingo.

Também Fanny Rodrigues é uma das novas apostas da estação de Queluz de Baixo para o programa de domingo à tarde.

A Fanny e Zé Lopes juntam-se no elenco fixo de 'Somos Portugal' Ana Arrebentinha, Santiago Lagoá, Mónica Jardim e Ruben Vieira com o Camião do Ben.

