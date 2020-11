Jorge Gabriel tem motivos para sorrir. Depois de ter cumprido o período de confinamento recomendado pelas autoridades de saúde, na sequência de um contacto com uma pessoa infetada, eis que o apresentador da RTP1 está finalmente de volta ao pequeno ecrã.

Visivelmente entusiasmado, o anfitrião fez questão de registar o momento do regresso ao programa 'Praça da Alegria' e de o partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"É bom voltar a casa...", escreveu na legenda da publicação.

Também Cristina Ferreira, que passou pela mesma situação, voltará amanhã à televisão, desta vez, para partilhar com Manuel Luís Goucha como viveu estes dias.

