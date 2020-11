Depois de ter revelado aos seguidores o resultado negativo de mais um teste que fez à Covid-19, eis que o isolamento de Cristina Ferreira chegou ao fim. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou esta conquista na sua conta de Instagram, aproveitando para dizer que esta semana estará à conversa com Manuel Luís Goucha.

"Amanhã termina o isolamento, os 14 dias aconselhados pela DGS. Volto ao trabalho na quinta e para junto do meu Goucha. Estarei no Você na TV para vos falar deste período mas, acima de tudo, para vos explicar as muitas dúvidas que têm surgido e que me foram perguntando em mensagem. Quinta-feira estamos juntos", afirmou.

Veja a publicação.

