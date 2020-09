Depois de terem ficado retidos em Porto Santo, na Madeira, após serem diagnosticados com Covid-19, a família de Jorge Gabriel já regressou a casa. Um momento que o apresentador fez questão de destacar na sua página de Instagra.

"Os resistentes ao Covid já regressaram do Porto Santo. Foi uma prova de fogo onde, desde a mãe aos filhos, demonstraram uma resiliência que os tornou ainda mais fortes", começou por escrever.

De seguida, aproveitou a partilha para agradecer a todos os que acompanharam a família e os apoiaram neste momento menos bom.

"Porém, uma equipa para vencer precisa de reforços. Aqui ficam alguns dos anjos que foram inestimáveis no apoio que prestaram", acrescentou, identificando depois todas as pessoas a quem está muito agradecido, como pode ver abaixo:

Recorde-se que Jorge Gabriel e a família estiveram em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus e, por isso, tiveram de fazer o teste. Enquanto o apresentador testou negativo para a Covid-19, a família obteve um resultado diferente ao ter sido infetada com o vírus.

